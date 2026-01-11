Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че ако имаше възможност да отвлече който и да е световен лидер, той би избрал руския президент Владимир Путин, „за да го държи отговорен за военнопрестъпленията му“. Това каза той пред Kyiv Independent на 9 януари, докато беше на място, ударено с дрон в източната част на Киев, при който загина човек и бяха ранени няколко души.

Хийли обясни, че желанието му се корени в преживяното по време на визитите си в Украйна, включително убийствата на цивилни в Буча и вземането на деца от украински семейства в Ирпен — случаи, които според него са част от сериозни нарушения на човешките права.

Путин в новогодишното си слово: На Нова година сърцата се отварят за любов и милосърдие

Подобно на ареста на венецуелския лидер Николас Мадуро от американски сили преди седмица, коментарът на Хийли изглежда повдига въпроса за предизвикателствата пред международния ред, след като подобни действия вече не са само теоретични.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин през март 2023 г. по множество обвинения, включително в незаконните депортации на украински цивилни, включително деца, от окупираните територии на Украйна.

По време на посещението си в Киев Хийли подчерта и мащаба на руските атаки: масирани удари с ракети и дронове, които причиниха човешки жертви, повреди жилищни сгради и критична инфраструктура, и оставиха хиляди домакинства без ток и отопление при трайно ниски температури.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че почти половината от жилищните сгради в столицата са останали без топлина след последните ракетни удари, а разкъсването на водоснабдяването допълнително усложнило живота на жителите в условията на студената зима.

