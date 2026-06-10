Голяма панда, предоставена на Южна Корея от Китай, е родила в зоопарка в град Йонгин, съобщи китайската държавна агенция "Синхуа", като се позова на управата на парка. Малкото е родено на 3 юни в зоната Panda World, която е част от зоологическата градина. При раждането си бебето е тежало 171 грама.

От зоопарка съобщиха, че както новороденото, така и майката Ай Бао са в добро здравословно състояние.

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Малкото е рожба на Ай Бао и мъжката панда Лъ Бао. Те бяха изпратени в Южна Корея от Китай през 2016 г. в рамките на сътрудничеството между двете страни в областта на опазването на този застрашен вид, уточнява "Синхуа".

Китай практикува т.нар. панда дипломация вече повече от 50 години, като предоставя емблематичните животни на други държави като жест на доброжелателство. В момента около 60 китайски големи панди, считани за застрашен вид, са дадени под наем на различни страни.

Редактор: Никола Тунев