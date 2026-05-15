Първият екземпляр от вида Голяма панда, роден в Индонезия, не спря да се движи, докато ветеринарни лекари преглеждаха слуха и зрението му, пише Асошиейтед прес (АП) в репортаж от Джакарта. Медиците потвърдиха, че пухкавото мече се развива отлично и е в превъзходно здраве преди официално да бъде представено пред публика по-късно този месец, допълва агенцията.

Мечето Сатрио Виратама, наричано галено „Рио“, вече прави първите си самостоятелни крачки, катери се по майка си и дори е започнало да похапва бамбукови пръчки. Едва на 169 дни Рио вече тежи 10 килограма.

Ветеринарните лекари следят отблизо неговото развитие, за да преценят доколко успешно ще се адаптира към шума и тълпите по време на официалното си представяне в индонезийския зоопарк „Таман сафари“ край столицата Джакарта.

Снимка: БТА

„Важно е да отбележим, че всички сетива на Рио са развити – той вече се ориентира в средата си, преценява ситуациите и се адаптира към присъствието на хора и околния шум. Ще го подготвяме за срещата с публиката постепенно“, обясни д-р Бонгот Хуасо Мулия, ветеринарният лекар, който следи развитието на мечето.

Според Мулия пандата расте по-бързо от очакваното, особено що се отнася до растежа на зъбите.

Рио е роден на 27 ноември. Майка му Ху Чун и баща му Цай Тао са на 15 години. Двойката пристигна в Индонезия през 2017 г. като част от 10-годишно партньорство с Китай за опазване на пандите. Те живеят в специално изградено за тях място в парка, разположен на около 70 километра от столицата в Сисаруа, провинция Западна Ява. Двете възрастни панди имат много фенове в Индонезия. Раждането на Рио предизвика истински възторг. Докато феновете на мечето с нетърпение чакат да го видят на живо, в социалните мрежи не спират да валят молби за по-бърза среща с пандата, отбелязва АП.

Трите панди обитават триетажен храм, известен като „Двореца на пандите“, разположен на хълм сред площ от близо 5000 квадратни метра. Комплексът е оборудван с асансьор, помещения за сън, медицински център и зони за игра на открито и закрито.

