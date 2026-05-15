Земетресение с магнитуд 6,4 и дълбочина 10 километра разтърси източното крайбрежие на най-големия японски остров Хоншу, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс".

По-рано Японската метеорологична агенция заяви, че според предварителни изчисления трусът е бил с магнитуд 6,3. Епицентърът на земетресението се намира край градовете на префектура Мияги, съобщи метеорологичната агенция, като добави, че няма издадено предупреждение за цунами.

По-рано днес "Синхуа" информира, че земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер е разтърсило японския остров Иво Джима. Това съобщи метеорологичната агенция на страната. Няма съобщения за пострадали или щети.

Strong Mag. 5.7 Earthquake - North Pacific Ocean, 55 km Northeast of Iwo Jima Island, Tokyo, Japan, on Friday, May 15, 2026, at 12:33 am (GMT +9) https://t.co/6XHuVKaWoF — Ma (@mahanthanut) May 14, 2026

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима, с магнитуд 3 по японската сеизмична скала от 7, съобщи Японската метеорологична агенция. Не е издадено предупреждение за цунами.

