„В момента се организира нещо, което прилича на гравитационни центрове – разпадане на глобалната геополитическа система на отделни центрове с малки периферии на власт и влияние“. Това коментира доц. д-р Григор Сарийски, член на Българо-китайската камара за индустриално развитие, в предаването „Пресечна точка“ по NOVA. Според анализатора основният замисъл на разговорите в Пекин е търсенето на вариант за демонтаж на досегашната система, тъй като светът вече не е същият.

„Китай държи голяма част от доставките, преработката на критични суровини и голяма част от търговските маршрути. Това, което е важно, е да отчетем разпадането на стария свят. И е въпросът как точно ще се разпадне – дали това ще стане хаотично или ще се търси някакъв вариант за организиран демонтаж на тази система“, категоричен бе експертът.

Въпреки напрегнатата обстановка диалогът между двете суперсили се засилва. Доц. Сарийски отбелязва, че честите срещи и телефонни разговори „показват обсъждането на сериозни теми, които далеч надхвърлят идеята за митата“.

По отношение на ситуацията с Иран анализаторът посочва, че очакванията са Китай да запази формално неутрална позиция. Той обърна внимание на факта, че Пекин успява да увеличава петролните си резерви по мирен начин, въпреки санкциите. „Това показва потенциала на тази страна да стане самодостатъчна“, допълни той.

Относно крайния резултат от визитата, той прогнозира, че интерпретациите ще зависят от медийната призма: „Ако четем заглавията на големите медии, според мен Тръмп ще се върне с някаква голяма сделка. Като тук трябва да отчетем, че има медии, които далеч не са приятелски настроени към него, и от тях ще видим по-скоро някакъв тон на отрезвяване и това, че голямата сделка не е чак толкова голяма“.

