Предстои третото и последно пълно затваряне на Дунав мост. Двугодишният основен ремонт на съоръжението е към своя край и се очаква да приключи в края на юни - началото на юли.

На 4 юни, във връзка с ремонта, движението по Дунав мост ще бъде временно преустановено за всички превозни средства. Леките автомобили няма да могат да преминават в продължение на 12 часа - от 09:00 до 21:00 ч., а товарните автомобили за 24 часа - до 09:00 ч. на 5 юни.

Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Причината е технологичната специфика на строителните дейности, която изисква минимум 12 часа без никакво движение след полагането на бетонните смеси, използвани за свързване на фугата между ремонтираните участъци.

При спирането на движението по Дунав мост на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

При ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, водачите следва да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането ѝ.