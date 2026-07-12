Актрисата Катерина Евро разкри, че през последната година е преминала през тежко изпитание, след като без видима причина се спукали пет прешлена на гръбначния ѝ стълб. В ефира на предаването „На фокус“ тя сподели, че става въпрос за тежка остеопороза, а днес иска да говори открито за проблема, за да предупреди и други жени.

„Искам да кажа на жените, които пушат, че пушачките много често боледуват от тежка остеопороза. Така че не трябва да се пуши“, призова тя. По думите ѝ е претърпяла три операции, при които прешлените са били стабилизирани със специален медицински цимент. „Всеки ден си поставям инжекция в корема. Вече една година. Лечението е скъпо, но Здравната каса го отпуска. Въпреки това още ме боли гърбът, изморявам се и вече не мога да ходя на Витоша, което ми беше любимо“, каза актрисата.

Тя призна, че най-тежки са били постоянните болки и психическото натоварване. „Бях в страхотна депресия. Снимах „България търси талант“ на инжекции и с много сериозни болки. Знам какво очакват хората от мен, но не можех да бъда 100% себе си“, сподели Евро. Допълни още, че стресът е довел и до силен косопад.

Наред с трудния период актрисата сподели и щастлива семейна новина. До края на ноември очаква да стане баба за втори път: „Много се вълнувам. Ще е момченце. Знам колко много го искаха и ще помагам с каквото мога“, каза тя с усмивка. Катерина Евро разказа още, че продължава активно да работи, да се грижи за дома и градината си, както и за профила си в социалните мрежи, където има над 200 хиляди последователи.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова