В новия епизод на „Храмът на историите” пред Мон Дьо застава един от най-разпознаваемите гласове в България – Тони Стораро. Докато прави равносметка на живота си, той споделя, че разделя пътя си на три големи етапа – първият започва в родното му село Капитан Петко край Шумен, където пази най-скъпите си детски спомени, игрите навън, училищните години, приятелските събирания и казармата.

Вторият етап идва с преместването му в София – време, белязано от „деца, работа, безсънни нощи, музика“, първите трудности и първите успехи. Той си спомня за дуетната си партньорка Деси, за участията без почти никакви приходи, въпреки че вече са били разпознаваеми, както и за вълнението да покаже дебютния си албум на семейството си. „Аз този албум го показах на баща ми, на майка ми, на дядо ми, на баба ми. Как се радвахме в Шумен с моите приятели, че вече имам албум“, разказва изпълнителят.

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Днес той гледа с надежда към бъдещето и казва, че „с Божията благословия“ иска да изживее още един или два етапа от живота си. Най-емоционално обаче говори за загубата на баща си, която го застига в момент, когато вече е можел истински да оценява времето с него. „Баща ми беше, може би, най-добрият човек на света... Той ми казваше: „Ей, синко, ти имаш много хубав глас. Много вярно пееш“, споделя певецът.

Стожерът на фамилия Стораро

Тони Стораро признава, че с годините името му се е превърнало в истинска марка, но и в огромна отговорност. „Тони Стораро се превърна като фамилия Стораро. Което хем е добре, хем не е добре“, казва той пред Мон Дьо, обяснявайки, че днес не носи отговорност само за себе си, а и за всичко, което се случва около семейството му. Певецът коментира и честите скандали около по-малкия си син Емрах, като е категоричен, че общественото внимание към него е станало прекомерно.

„Имам чувство, че това момче отсега нататък, моят син Емрах, каквото и да направи и да кихне, пак ще пишат някакви лоши работи за него“, заявява Стораро. Въпреки че признава, че неведнъж е давал съвети на сина си, той подчертава, че като баща винаги ще застане зад него. Според изпълнителя младото поколение е „малко по-превъзбудено“, а средата и приятелите също оказват влияние върху поведението на Емрах. По повод последния шумен случай в Созопол той смята, че реакциите са били пресилени, като отбелязва: „Какво като е минал Емрах от пешеходната пътека при условие, че всички коли минават оттам“.

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„Той просто се мисли, че аз съм Тони Стораро и ще направя всичко възможно. И това няма да бъде наказано, че хората много ме обичат. И заради моето име, едва ли не, няма да му направят нищо. Не е така. Ние живеем в една държава, в която има закони. И законите трябва да се спазват. Така че, каквото и да случва, аз ще направя всичко възможно и обещавам пред всички зрители, че Емрах ще бъде едно примерно и добро начало”, категоричен е певецът. По думите му поколението на сина му има коренно различни начини да се забавлява от тези, с които е свикнал.

Пред Мон Дьо, той споделя, че не разбира промените в нощния живот и в попфолк индустрията. „Аз виждам много големи глупости, които се правят в момента в нощните заведения. Хубаво ли е сега децата – момичета, момчета – взели по един балон. Аз пея, те отсреща с балоните. Извинявай, аз такова нещо не съм виждал“, коментира певецът.

По думите му преди хората са прекалявали най-много с алкохола, докато днес все по-често се посяга към различни вещества. Стораро отправи критики и към състоянието на музикалния бизнес, като заяви, че в него има „много излишни хора“, които нямат необходимите качества. Според него част от изпълнителите залагат на провокацията и скандалното поведение вместо на музиката. „Това разголване, тези шпагати, тези кълчения, тези вдигания на крака във въздуха. За мен това не е музика“, категоричен е той.

Пълната версия на интервюто с Тони Стораро може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.