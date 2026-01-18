Изпълнителят за кариерата и славата пред Мон Дьо

„Крия наистина колко съм чувствителен, колко много съм чувствителен. Винаги така се стискам да не се разплача“, разкрива за себе си Фики в новия епизод на подкаста „Храмът на историите“. Зад мускулестото тяло изпълнителят крие „крехко сърце“. Пред Мон Дьо той разкрива за какво е благодарен, натъжават ли го думите за брат му и тайното признание, което не е споделял досега. На прага на българската селекция за „Евровизия“ певецът е готов да представи родината си и е категоричен, че би излязъл на тази сцена с високо вдигната глава.

Фики разкрива, че иска да изпълнява песни и в други жанрове. „Имам фолклорни песни, толкова красиви, и поп песни, които съм направил. Ако зависеше изцяло от мен, ако си правех цялата музика само за себе си, бих пял соул музика, бих пял фолклор и може би само аз ще си ги слушам тогава“, споделя той.

Не смята и, че голямата сцена е нещо ново за него, след като през 2012 г. е избран лично от гостуващия в България диригент Ричард Фростик. Фики пее пред близо 70 хил. души на откриването на Олимпиадата в Лондон. „Той ме прие като част от неговото семейство там и спечелих наградата и за вокалист на хора, в който бяхме включени всички ние. Никога не съм го казвал. Не съм искал така да се изтъквам въобще“, разкрива той признанието си от професионалиста, което е крил през годините. Въпреки успешната си кариера Фики не обича показността. „Хората като кажат: „Ама ти си много възпитан“, аз просто съм нормален. Вярвам, че имам добра душа и вярвам, че именно тази добра душа нося, и че много силно вярвам в Бог. Мисля, че Бог обича добрите хора и че всички ние сме изпратени на този свят, вярвам, за да даряваме с доброта“, категоричен е той.

►Фики – семеен мъж

„Децата са моята амбиция, моята любов и смисълът, заради който се трудя, и всички тези безсънни нощи, които имам“, категоричен е изпълнителят на „Отпусни се“. А в неговия дом славата и любовта живеят в хармония. „В началото на Гюлджан ѝ беше доста трудно, но с времето и тя свикна с популярността. Тя самата е много силна жена и се радвам, че съм късметлия“, казва още той. Децата му са най-голямото щастие – не само за него, но и за баща му Тони Стораро, на когото е кръстил сина си. „Малкият Тони е много интересен персонаж още от мъничък. Той има интерес към китайския език. Записахме го в китайско училище. В момента е един от най-големите отличници в класа“, споделя с гордост Фики.

►Голям брат, малък брат

„Хората ме питат защо с брат ми сме толкова различни. Човек се ражда с някаква орисия, с някакъв характер, изграден вече от Господ, който ще притежава и ще носи тази душевност“, казва Фики по адрес на думите, които чува и чете за брат си – Емрах Стораро. Той е категоричен, че Емрах има добро в себе си, въпреки че „е направил много глупости“, и че всичко това е част от порастването му. Не крие обаче и че често се опитва да го поучава: „Аз винаги съм го съветвал: „Емо, тези неща не са хубави, брат мой. Бъди по-скромен. Това са много грозни неща – тази показност“. Според него, когато вече Емрах има годеница, е редно да се грижи за семейството си, а не за чуждото мнение. „Утре, вдругиден, като има дете, какво ще обяснява на детето си – че му се замъглява километражът? Първо трябва да порасне, първо трябва да стане мъж, според мен“, казва шеговито Фики.

