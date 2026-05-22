Пуерториканската суперзвезда Бед Бъни даде старт на европейската част от световното си турне с концерт в испанския град Барселона. До края на юли изпълнителят ще изнесе общо 29 концерта из Европа.

Световното турне започна още миналата година с поредица от 31 концерта в Сан Хуан, Пуерто Рико, в подкрепа на последния му албум „Debí Tirar Más Fotos“ („Трябваше да направя повече снимки“), който съчетава традиционна пуерториканска музика с регетон и трап.

Европейската обиколка включва два концерта в Барселона и два в Лисабон, след което Бед Бъни ще се отправи към Мадрид, където ще изнесе 10 концерта на стадион „Метрополитано“ на "Атлетико Мадрид".

След Испания турнето ще премине през Германия, Нидерландия, Великобритания, Франция, Швеция, Полша и Италия, преди да приключи в Брюксел на 22 юли, предаде АФП.

Преди Европа изпълнителят вече посети Латинска Америка, Австралия и Япония, но не включи Съединените щати в турнето си, за да предпази феновете си от евентуални акции на имиграционните власти.

Бед Бъни участва и в шоуто на полувремето на "Супербоул" през февруари, но поддръжници на президента на САЩ Доналд Тръмп го разкритикуваха за това, че е изпълнил песните си изцяло на испански.

32-годишният музикант започва кариерата си в ъндърграунд сцената на Пуерто Рико и постепенно се превръща в един от най-големите световни изпълнители, допринасяйки за глобалната популярност на регетона и латино трапа. През февруари той спечели три награди „Грами“, включително за албум на годината.

