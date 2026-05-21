Уинстън Чърчил е известен като политик и писател, но по-малко познатата му страна на художник е в центъра на мащабна изложба, която ще бъде представена в музея „Уолас кълекшън“ в Лондон, съобщава АФП.

Това ще бъде най-голямата ретроспективна изложба, посветена на творчеството му през последните 60 години. В експозицията са включени над 50 картини, много от които рядко са показвани пред публика. Изложбата ще бъде открита на 23 май.

За пръв път Чърчил се опитва да рисува по време на Първата световна война, след като подава оставка през 2015 г. заради провала на битката при Дарданелите. "Това е бил много труден период в живота му, когато изведнъж е имал много свободно време“, каза единият от кураторите на изложбата Луси Дейвис. "Тогава Чърчил е открил живописта като средство за преодоляване на стреса“, добави Дейвис пред АФП.

Музеят представя хронологичен преглед, започващ с първите му картини, творени с помощта на известния художник Джон Лейвъри, нарисувани през 20-те години на миналия век в къщата му в Чартуел, Югоизточна Англия.

Самоук, но обграден от признати художници, Чърчил много бързо започва да проявява интерес към пейзажите и черпи вдъхновение от дните, прекарани в Южна Франция, за да създава картини с ярки цветове, в които преобладават нюансите на синьото и охрата.

Цяла зала е посветена на платна, вдъхновени от пътувания до Мароко, сред които е „Кулата на джамията Кутубия“ – единствената картина, която Чърчил е нарисувал по време на Втората световна война. Творбата, която е била подарък за американския президент Франклин Д. Рузвелт, е принадлежала и на холивудската звезда Анджелина Джоли.

Изложбата завършва с периода след войната, когато Чърчил, загубил общите избори, започва отново да рисува и продължава да твори до смъртта си през 1965 г., като някои от неговите картини са изложени в Кралската академия.

Редактор: Дарина Методиева