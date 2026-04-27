В Лондон едни от най-големите имена в рока оживяват на търг. Стотици редки предмети от музикалната история ще бъдат предложени на колекционери от цял свят – от китарата на Слаш до последния подпис на Джон Ленън. Общата стойност на аукциона се оценява на около 1,5 милиона паунда. Ще се проведе на 30 април и ще предложи над 400 предмета.

„Това е най-натовареният търг, който сме организирали. Миналата година също беше силна, особено с интереса към Oasis, но сега има предмети, принадлежали на членове на Queen, сценичните тоалети на Little Mix, якето на Notorious B.I.G.”, каза Марк Хохман.

Сред водещите акценти е китарата на Слаш от Guns N’ Roses, използвана и подписана от самия него по време на турнето Not In This Lifetime. Инструментът се оценява между 150 000 и 300 000 паунда. „Това е една от любимите му китари. Тя има красиво златно покритие. Освен това разполагаме с някои невероятни кадри, в които той свири на нея на сцената”, каза Хохман.

Друг емблематичен артикул е рядък плакат за албума Double Fantasy, подписан от Джон Ленън на 8 декември 1980 година – в деня на убийството му. Смята се, че това е един от едва четирите подписани предмета в последните часове на легендарния музикант. „Това е предпоследният артикул, на който Джон Ленън всъщност поставя подписа си. Самият плакат е изключително рядък, защото е бил достъпен само с промоционални копия на албума Double Fantasy, а той е дал всяко от тях на екипа, който го е интервюирал“, обясни Марк Хохман.

Сред ценните експонати е и златен микрофон, използван от фронтмена на Queen – Фреди Меркюри, оценен между 30 000 и 60 000 паунда. Той се продава от Питър Хинс – бивш член на техническия екип на групата. „Тази награда беше дадена на Фреди и на групата. Понеже аз се грижех за всичките му микрофони и останалото оборудване, той ми каза: „Ти се грижиш за всички тези неща, ти трябва да вземеш наградата”, каза Питър Хинс.

Сред останалите артикули са кожено яке, носено от Джордж Майкъл във видеото към песента „Faith", както и яке на рапъра Ноториъс Би Ай Джи.