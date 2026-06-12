В рубриката „Живей красиво“ Гери Малкоданска ни дава съвети как лесно и ефективно да поддържаме дома си чист и приятен, когато имаме домашно животно. Да живееш с домашен любимец е едно от най-хубавите неща на света. Има толкова уют в това да чуеш лапички сутрин, да се сгушиш с кучето на дивана или котката да се настани до теб, докато работиш. Животните носят спокойствие, настроение и страшно много любов вкъщи.

Но нека бъдем честни - с тях идват и космите, миризмите, разпиляната храна, следите по дивана и понякога усещането, че колкото и да чистиш, винаги има още нещо. Истината е, че не е нужно домът ни да изглежда перфектно, за да бъде чист и подреден. Можем да живееш красиво, уютно и спокойно заедно с домашните си любимци, без постоянно да се тревожим за миризми и бъркотия.

„Живей красиво”: Как да направите дома си свеж и чист

Ето няколко много лесни, супер практични и наистина работещи трикове, с които домът ни ще остане свеж, чист и приятен, а животинките ни щастливи.

Косми по дрехите

Първият трик е за всички, които живеят в постоянна битка с космите по дрехите. Трябват ви обикновени велкро ролки за коса Слагате няколко от тях директно в пералнята, заедно с дрехите. По време на прането велкрото започва да събира голяма част от космите и когато извадите прането, разликата е огромна. Това е един от най-лесните и евтини хакове за дом с животни и честно казано - работи изненадващо добре.

Сода бикарбонат срещу миризми

Следващият съвет е за диваните, легълцата на животните и всички текстилни повърхности, които с времето започват да задържат миризми. Сода бикарбонат - толкова е просто, а е невероятно ефективно. Поръсете добре дивана, килима или легълцето на животното. Оставете да подейства известно време - поне 20- 30 минути, а ако може и повече. След това просто минете с прахосмукачка.

По-малко вещи, по-малко стрес: Как разчистването на дома подобрява живота ви

Содата бикарбонат помага да се неутрализират неприятните миризми, освежава текстила и създава усещане за много по-чист дом. Особено ако имате куче, което обича да се качва навсякъде, този трик е истинско спасение.

Метална котешка тоалетна

Ако имате котка - металната котешка тоалетна може буквално да промени атмосферата у дома. Повечето хора купуват пластмасови, защото са най-разпространени. Но пластмасата е порест материал и с времето започва да задържа миризми, дори когато почиствате редовно. Металните котешки тоалетни са много по-хигиенични, по-лесни за поддръжка и не поемат миризмите по същия начин. Понякога не самата тоалетна е проблемът, а материалът, от който е направена.

Редовно измиване на купичките

Следващият трик е нещо много важно, което много хора подценяват - купичките за храна и вода. Те трябва да се мият всеки ден, и то на ръка. Много хора ги слагат в съдомиялната машина заедно с останалите съдове, но не е препоръчително. Все пак там остават бактерии от устата на животното и е по-добре купичките да се почистват отделно.

Дори да изглеждат чисти и да няма видими остатъци, измивайте ги всеки ден с топла вода и препарат. Така пазите не само дома си по-чист, но и самото животинче по-здраво.

Контейнери за съхранение на храна

Още един много добър трик е свързан с храната. Всеки, който има куче или котка, знае, че сухата храна има специфична миризма и ако стои дълго време в отворена опаковка, постепенно започва да се усеща в цялото помещение.

Затова съветът е да използвате големи контейнери за съхранение - може да са пластмасови, може да са метални, важното е да се затварят добре. Така храната остава по-свежа, няма миризма из шкафовете и всичко изглежда много по-подредено и красиво.

Пречиствател за въздух

Пречиствателят за въздух е страхотна инвестиция не само за хора с домашни любимци, а за всеки, който живее в градска среда. Това е една от онези покупки, за които първоначално се чудиш дали си заслужават, а после се питаш как си живял без тях. Пречиствателят помага да се намалят миризмите, прахът и космите във въздуха и създава много по-свежо усещане у дома.

Особено ако живеете в град, имате домашен любимец или страдате от алергии - разликата наистина се усеща. Въздухът става по-лек, домът - по-приятен, а и самите животинки също се чувстват по-добре.

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