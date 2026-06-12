Лили Иванова - с последно голямо национално турне през 2026 и само с пет ексклузивни концерта през 2027. Това обяви певицата в своя Facebook профил.

След повторния си концерт в парижката зала “Олимпия“ изпълнителката продължава с концертите си от Национално турне 2026, което включва 13 български града - Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол.

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На повечето от тези сцени певицата ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне. Догодина Лили Иванова ще изнесе 5 ексклузивни концерта в 4 града - София, Пловдив, Варна и Бургас.

За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания, за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.

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През 2027 година фондация "ЛИЛИ ИВАНОВА" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.

Редактор: Никола Тунев