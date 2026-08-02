Как се стига до най-големите оперни сцени в света, когато в страната ти няма нито една опера? Това е историята на Адриана Биняни Леска от Габон.

Един от върховете в кариерата ѝ е участието в операта „Сатяграха“ на композитора Филип Глас, поставена на световноизвестната сцена на Парижката национална опера.

„Забавлявам се, чувствам се добре на сцената. Тук се чувствам жива, просто се потапям в представлението и се забавлявам”, казва Биняни.

Със своя изразителен глас, силно сценично присъствие и уверено изпълнение Адриана оставя публиката без дъх. Тя постига този ефект като резултат от дългогодишен упорит труд.

„Опитвам се да игнорирам стреса, защото той пречи на работата ми и не ми позволява да развивам уменията си”, казва Адриана.

Тя е изключително концентрирана по време на репетициите с оркестъра на Парижката опера под диригентството на германския диригент Инго Мецмахер.

Адриана извървява дълъг път, за да стигне до този успех като чернокожа жена в европейския оперен свят. Тя е от Габон в Централна Африка, където европейската опера не е особено позната.

„В Габон такова нещо не съществува. Няма опери, няма оперни певци. Дойдох тук, за да уча пиано, но чуха гласа ми и ме насърчиха да се насоча към оперното пеене”, разказва Адриана.

Тя е родена през 1988 година в столицата на Габон – Либревил. Най-голямото от пет деца, тя пее от ранна възраст. Става и ръководител на младежкия хор в музикалното училище на баща си. На 18 години се премества във Франция и учи вокално пеене в Бордо, където живее и до днес.

„Беше ми трудно да взема това решение. Сърцето ми се късаше, защото напусках семейството си. Трябваше да свикна с новата среда, с климата и дори с френския хумор, който не разбирах. Животът тук е много скъп. Трябваше да уча и да работя на три места, за да плащам наема си”, разказва Адриана.

Операта „Сатяграха” се фокусира върху философията на Махатма Ганди за ненасилствената съпротива, но същевременно и върху съвсем реалното насилие над хората, включително и над самия Ганди.

Била ли е Адриана в ситуации, подобни на тези, представени на сцената?

„Насилието често присъства в ежедневието ни, включително и в Западния свят. Била съм жертва на вербално насилие, което съм усещала по-силно и по-жестоко от физическото”, споделя Адриана.

Певицата е отседнала в хотел в 18-и район на Париж, наричан още Малката Африка. Тук се намира и любимият ѝ ресторант. В него може да опита специалитети, които ѝ напомнят за дома.

„Чувствам се добре тук. Харесва ми атмосферата. Чувствам се като у дома. Не е изискано, но е спокойно и непринудено. Можеш просто да се отпуснеш”, казва Адриана.

Тя вече се чувства като у дома си и на оперната сцена. Основно се изявява в оперните театри на Франция и на сцената на Парижката национална опера, но гастролира и на европейски сцени, включително в държавните опери в Берлин и Хамбург.

Но тя не забравя и корените си в Габон. Дори френският ѝ съпруг да протестира, тя не смята да остане във Франция завинаги.

„Някой ден ще се завърна в Габон”, зарича се Адриана.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова