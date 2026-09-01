Хари Стайлс се пошегува с бившата си приятелка Тейлър Суифт по време на концерта си в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Певецът направи закачлив коментар за сватбата на Суифт и звездата на американския футбол Травис Келси, която се състоя именно в легендарната арена през юли.

По време на изпълнението си на 29 август Стайлс заяви пред публиката: „Намираме се в „Медисън Скуеър Гардън“, домът на световния шампион „Ню Йорк Никс“. А тук правят и сватби!“.

Коментарът му предизвика реакции сред феновете, тъй като Тейлър Суифт и Травис Келси сключиха брак на пищна церемония в залата на 3 юли.

Хари Стайлс и Тейлър Суифт имаха връзка между 2012 и 2013 г. Смята се, че отношенията им са вдъхновили няколко песни на Суифт, сред които „Style“ от албума ѝ „1989“, издаден през 2014 г. Песента „Two Ghosts“ на Стайлс също често е свързвана с отношенията му с певицата.

Тейлър Суифт и Травис Келси вдигнаха „сватбата на века“ в центъра на Ню Йорк

От 2025 г. Стайлс е романтично свързван с актрисата Зоуи Кравиц, която е приятелка на Тейлър Суифт. Самият Стайлс не е присъствал на сватбата на Суифт и Келси, тъй като в същия ден е имал концерт на стадион „Уембли“ в Лондон като част от турнето си „Together, Together“.

Кравиц обаче е била сред гостите на звездната сватба. На събитието са присъствали редица известни личности, сред които Том Круз, Брадли Купър, Хю Грант, Джесика Алба, Том Ханкс и Пол Маккартни. Актьорът Адам Сандлър е бил в ролята на водещ на церемонията.

Почти два месеца след сватбата официални снимки от събитието все още не са публикувани. Някои от гостите обаче вече разказаха за атмосферата по време на церемонията.

В ефира на „Good Morning America“ през юли водещият Джордж Стефанопулос описа събитието като възможно най-интимно, предвид факта, че се е състояло в „Медисън Скуеър Гардън“. По думите му вътрешността на залата била оформена така, че да създава усещането за „градина в Градината“.

Келси също направи първите си публични коментари за сватбата на 12 август по време на тренировъчен лагер. Той я определи като „най-хубавата нощ в живота ми“ и благодари на всички, които са присъствали и са празнували заедно с младоженците.

Тейлър Суифт все още не е направила публично изявление или публикация в социалните мрежи за сватбата.

Междувременно Хари Стайлс започна 30-те си концерта в „Медисън Скуеър Гардън“ на 26 август. По време на първото си шоу певецът отдаде почит на покойната Доли Партън, като вдигна ръката си в своеобразен поздрав и заяви: „Обичаме те, Доли".

Редактор: Дарина Методиева