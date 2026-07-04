Попзвездата Тейлър Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на изпълнена със звездни гости церемония, водена от комедианта Адам Сандлър, съобщава "Би Би Си".

Двамата са били облечени в тоалети на „Кристиан Диор“, според дългогодишния публицист на Суифт, и са избрали да нямат шаферки и шафери. Вместо това братът на певицата – Остин Суифт, е влязъл в ролята на кум от страна на булката, а пенсионираният играч по американски футбол Джейсън Келси е бил кум на младоженеца, предаде vesti.bg .

Събитието в „Медисън Скуеър Гардън“ затвори един от най-натоварените коридори в Манхатън и събра елита на Холивуд за купона, който вероятно ще бъде обявен за „партито на века“. Сред забелязаните гости са били актьорите Хю Грант и Джейсън Съдейкис, певецът Бенсън Бун и моделът Джиджи Хадид.

Звезден блясък за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк

Тълпи от фенове са се събирали отвън през целия ден в петък, като някои са пеели песни на Суифт и са носели артикули от концертите ѝ, докато други са се катерели по строителни скелета с надеждата да уловят по-добра гледка към празненствата.

Тържествата на арената са започнали още в четвъртък с много по-малко събитие, на което се предполага, че са присъствали около 100 души. В разрешителното, подадено до властите на Ню Йорк, събитието е наречено „предварително парти“.

В петък много по-мащабното събитие е наложило издигането на шатра пред арената, която е била двойно по-голяма от тази в четвъртък. Поредица от черни джипове със затъмнени стъкла са преминавали през съоръжението, позволявайки на много от гостите да скрият пристигането си, докато улиците в Мидтаун Манхатън са били затворени за движение. Екипите в спортната арена са поставили завеси и беседки за мащабното събитие.

Снимка: БТА

Дългогодишният публицист на Суифт – Три Пейн, потвърди пред медията, че двамата са се оженили в петък в Ню Йорк, и сподели подробности от церемонията. Приблизително по същото време „Медисън Скуеър Гардън“ запали огромни табели около комплекса с надпис „JUST&T MARRIED“ – препратка към имената на Тейлър и Травис.

Пейн заяви, че Суифт и Келси са носили сватбени тоалети, проектирани от Джонатан Андерсън, креативен директор на линиите за дамска, мъжка и висша мода на „Диор“, в тясно сътрудничество с булката и младоженеца. „Това е първата булчинска рокля висша мода на дизайнера за световноизвестна знаменитост“, се казва в изявлението на Пейн. Допълва се още, че обувките им са направени по поръчка от „Кристиан Лубутен“, а булката е носила бижута на „Картие“.

През целия ден във въздуха се е усещало вълнение, придружено от засилено полицейско присъствие в задушаващата жега. Температурите са достигнали 37 градуса по Целзий. „Медисън Скуеър Гардън“ светна в розово-лилав цвят и показа множество надписи, след като двойката сключи брак вътре. Нюйоркската полиция затвори улиците около арената по обяд, като ги изолира напълно за превозни средства и пешеходци, които бяха пренасочвани чрез бариери.

Въпреки поставените завеси и шатри, целящи да предпазят гостите от притока на новинарски камери и нетърпеливи фенове, мнозина са успели да уловят звездните гости, напускащи хотелите и пристигащи на мястото. Моделът Джиджи Хадид, в розова блестяща рокля, и приятелят ѝ – актьорът Брадли Купър, са били забелязани на път за церемонията. Певецът Бенсън Бун и актрисата Дакота Джонсън също са били фотографирани.

Актьорите Хю Грант, Итън Хоук, Джейсън Съдейкис и няколко членове на футболния отбор на Келси са били сред хората, забелязани да пристигат на сватбата пред очите на всички, докато други гости от А-листата са слизали от автомобилите си под огромната шатра за повече уединение. Забелязан е бил и телевизионният водещ Греъм Нортън, който е получил покана за церемонията, когато Суифт е гостувала в шоуто му.

Суифтитата – легионът от фенове на певицата от всички възрасти, са изпълнили всяка пресечка в околността на арената. Колкото повече затъмнени автомобили са навлизали в района, толкова по-развълнувана е ставала тълпата, като неколцина са протягали вратове, за да зърнат звездите.

Някои са скандирали текстове от любимите си песни на Суифт или са викали „Обичаме те, Тейлър!“, надявайки се, че поп кралицата е някъде наблизо и ги чува. С началото на събитието фенове се покатериха по градските скелета и аплодираха всеки, който минаваше покрай тях.

Двудневните празненства, включващи превземането на част от най-големия американски град и дълъг списък от звездни гости, бяха наречени „сватбата на века“ и привлекоха глобално внимание, което обикновено е запазено за кралски сватби.

Само по себе си окупирането на „Медисън Скуеър Гардън“ – емблематичен обект в Ню Йорк, е постижение, изискващо милиони. Освен това двойката затвори и района наоколо, който включва един от основните транспортни възли на града. Спектакълът демонстрира властта, която двойката притежава, като Суифт е широко призната за един от най-влиятелните и известни хора на планетата.

Критикът на поп културата Кристен Майнцър сподели пред "Би Би Си", че събитието е значимо, тъй като Суифт и Келси идват от два важни свята, когато става въпрос за американската идентичност. „Ние се прекланяме пред трона на музиката и футбола, това са всички неща, които обичаме в Америка, събрани в едно“, коментира тя. Ню Йорк също така има отдавнашен етос да се отнася към известните личности като към част от ежедневието, а не като към атракция. „Ние не сме хора, които тичат след знаменитостите си, обикновено ги оставяме на мира“, добави Майнцър.

Родената в Пенсилвания певица е базирана в Ню Йорк от 2014 г. Тогава тя купи два съседни пентхауса в Трибека за 20 милиона долара и ги комбинира в едно огромно жилищно пространство. Тя се влюби в града, след като откри, че може да пазарува, без да бъде безпокоена, казвайки, че се чувства „физически различно“ след преместването си там. Този ход вдъхнови и песента „Welcome to New York“ от албума ѝ „1989“.

Двойката вероятно е похарчила десетки милиони долари за наемането на емблематичната арена, споделиха експерти по планиране. Преди празненствата певицата милиардер и богатият спортист дариха 26 милиона долара на повече от 20 благотворителни организации, макар че не споменаха нищо за сватба.

За мнозина обаче арената с капацитет 20 000 души, която е домакин на концерти и спортни мачове, изглеждаше като необичаен избор за двойката. Въпреки това мястото предлага изключително ниво на поверителност поради липсата на прозорци и подземните точки за достъп. Мнозина бяха категорични, че ако някой може да превърне арената в сватбена страна на чудесата, това е именно Суифт.

„Мислех, че ще има повече градини, повече цветя, нещо по-тропическо. Нещо по-изискано, нещо по-начин на Тейлър Суифт“, сподели канадската тийнейджърка Емили пред сградата.

Жителката на Ню Йорк Роуз каза, че е „до известна степен абсурдно“, че двойката е затворила натоварените улици около арената, но вярва, че церемонията ще бъде красива, „защото това е Тейлър Суифт“. „Надявам се да е красива сватба... но мисля, че трябваше да я направят на място, което причинява по-малко неудобства на обикновените граждани на Ню Йорк“, допълни тя с усмивка.

Феновете избухнаха в бурни възгласи пред „Медисън Скуеър Гардън“, когато табелите за сключен брак светнаха пред арената. Фенката Тара Росалес беше една от многото, които до последно не са били убедени, че сватбата действително ще се състои на прочутата арена.

„Знаех, че тя ще се омъжи в Ню Йорк, но нямах представа къде. Така че не мога да повярвам, наистина съм шокирана и толкова развълнувана. Тя никога не е в тежест. Тейлър може да прави каквото си поиска“, каза още почитателката.

Редактор: Мария Барабашка