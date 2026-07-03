Най-големите имена от света на музиката, киното и спорта пристигат в Ню Йорк за пищното сватбено тържество на Тейлър Суифт и Травис Келси, което се очаква да се проведе в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“. Събитието вече е определяно като едно от най-грандиозните звездни тържества на годината.

Сред първите пристигнали гости беше актьорът Брадли Купър, облечен в елегантен смокинг. Междувременно булката се е подготвяла в дома си в Манхатън заедно с близката си приятелка Джиджи Хадид, за която се твърди, че е една от шаферките.

Снимка: getty images

Сред знаменитостите, които се присъединиха към празненствата, са още Джей Зи и режисьорът Стивън Спилбърг, които пристигнаха с хеликоптери от Хамптънс.

Още в четвъртък вечер Суифт и Келси организираха репетиционна вечеря със стотина свои близки приятели. Сред поканените бяха Джиджи Хадид, Брадли Купър, Селена Гомес и музикалният продуцент Джак Антоноф.

Снимка: getty images

Все още няма официално потвърждение дали двойката вече е сключила брак, тъй като в медиите се появиха противоречиви информации. Сигурно е обаче, че за днес е планирано грандиозно празненство с около 1000 гости в „Медисън Скуеър Гардън“.

Подготвят ли Тейлър Суифт и Травис Келси сватбата си (ВИДЕО)

Очаква се гостите да започнат да пристигат около 15:30 ч. местно време, а празненствата да стартират около 17 ч. Според издадените разрешителни събитието може да продължи до 4 ч. сутринта.

Снимка: getty images

По оценки на експерти организацията на сватбата струва над 15 милиона долара. В сумата влизат наемът на залата, охраната, застраховките, необходимите разрешителни, кетърингът и впечатляващата украса, която превръща арената в приказно сватбено пространство.

Американски медии съобщават още, че над 1 милион долара публични средства са били използвани за полицейската охрана на района около залата. Заради засилените мерки за сигурност достъпът на медиите е бил силно ограничен, а властите са предупредили, че ще бъдат арестувани всички, които нарушат въведените ограничения за движение.

Въпреки строгата охрана фотографи успяха да заснемат малка част от украсата в залата – композиции от розови, оранжеви и жълти рози, вплетени в богата зеленина. След първата вечер на празненствата екипи вече подготвят интериора за следващата част от сватбените тържества.

Редактор: Дарина Методиева