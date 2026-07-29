Снимка: Стопкадър/ Видео: "Ройтерс"
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Изграждането ѝ е финансирано от милиардерско семейство
Полша се подготвя за официалното откриване на най-високата статуя на Дева Мария в Европа. Макар церемонията да е насрочена след около две седмици, монументът вече привлича любопитни посетители, които идват да го видят.
Статуята се извисява на около 54,5 метра и се намира в село Конотопие, близо до град Торун в Централна Полша. Изграждането ѝ е финансирано от милиардерското семейство Гражина и Роман Каркосик, с подкрепата на местната общност.
„Това е най-високата статуя на Дева Мария в Европа. Възможно е в Азия да има с няколко метра по-висока, но тя се измерва по различен начин, тъй като е разположена върху насип на хълм“, обясни Томаш Джурни, изпълнителен директор на компанията Wysowa Mosty, която е главен изпълнител на проекта.
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По думите му монументът представлява цялостна стоманобетонна конструкция, включваща както фигурата на Дева Мария, така и короната ѝ, която служи и като панорамна площадка за посетители. „Гледките оттам са впечатляващи“, допълни Джурни.
Сред първите посетители е и 63-годишната пенсионерка Мариана Галчинска от близкия град Влоцлавек, която е дошла с внуците си. „Толкова съм развълнувана, че трудно намирам думи. Мястото е прекрасно, а статуята е просто невероятна“, сподели тя.
Монументът впечатлява и чуждестранните туристи. Нидерландецът Петер разказа, че първоначално видял статуята от своя кемпер и помислил, че гледа огромна фигура на Буда. „После си казах, че едва ли в Полша има статуя на Буда. Знам, че страната е силно католическа. Когато разбрах, че това е Дева Мария, веднага решихме да спрем и да я разгледаме“, каза той.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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