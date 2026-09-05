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В дома на Лора Найденова в Карлово готвенето отдавна е повече от рецепта
Храната, освен разговор за цените, може да провокира и размисли за голямото изкуство. В дома на Лора Найденова в Карлово готвенето отдавна е повече от рецепта. При нея храната се превръща в творческа композиция, а понякога и в истинска картина.
Повече гледайте във видеото.
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