Храната, освен разговор за цените, може да провокира и размисли за голямото изкуство. В дома на Лора Найденова в Карлово готвенето отдавна е повече от рецепта. При нея храната се превръща в творческа композиция, а понякога и в истинска картина.

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