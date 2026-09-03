Има песни, които оглавяват класациите за седмица-две и след това постепенно изчезват от музикалната история. Има и такива, които се оказват много по-упорити. „Mr Brightside“ на американската рок група The Killers е именно от тях - повече от две десетилетия след появата си песента продължава да се появява в британски класации.

Според Guinness World Records „Mr Brightside“ е прекарала 475 седмици в UK Official Singles Chart към 25 септември 2025 г. Това са повече от девет години, ако всички седмици се съберат, макар че песента не е била непрекъснато в класацията. За този период тя е преминавала през 61 отделни престоя в чарта.

Австралия забранява създадените от AI песни в официалните класации

Любопитно е, че песента никога не е била големият шампион на върха. Най-високото ѝ класиране във Великобритания е №10. Въпреки това тя продължава да се връща в класацията отново и отново - феновете я слушат в стрийминг платформите, а всяко ново поколение открива песента и я връща сред най-популярните заглавия.

„Mr Brightside“ излиза през 2003 г., а през следващата година става част от дебютния албум на The Killers „Hot Fuss“. Първоначално песента не изглежда като бъдещ рекордьор. Днес обаче тя е един от най-разпознаваемите хитове на групата и пример как стриймингът промени начина, по който се измерва музикалният успех.

За сравнение, друга песен държи рекорда за най-много последователни седмици в британската класация - „Blinding Lights“ на The Weeknd, която е останала в Official Singles Chart 105 поредни седмици.

А когато става дума не за дълголетие, а за най-дълго властване на първото място, през 2026 г. беше поставен нов британски рекорд. „Rein Me In“ на Sam Fender и Olivia Dean достигна 19 седмици на №1, изпреварвайки 73-годишния рекорд на Frankie Laine с „I Believe“.

Редактор: Ралица Атанасова