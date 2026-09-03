По първоначални данни на борда са се намирали общо 128 души

Около 80 души са загинали, след като лодка с мигранти изпаднала в бедствие край бреговете на остров Гран Канария. Това съобщи испанската служба за морско спасяване, цитирана от Sky News.

По първоначални данни на борда са се намирали общо 128 души. Сигналът за бедстващия плавателен съд е получен в сряда, след което към него са изпратени спасителни екипи. Лодката е отплавала от Гамбия на 7 август и е прекарала 27 дни в Атлантическия океан, преди да бъде открита край южното крайбрежие на Гран Канария.

Над 1300 мигранти са загинали от началото на годината, опитвайки се да достигнат испанския бряг

 

Спасителите са достигнали до плавателния съд около полунощ. Оцелелите са били изведени на брега и откарани на пристанището Аргинегин, където са поети от местните власти.

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„На разсъмване тази сутрин потвърдихме приблизително 80 смъртни случая от общо 128 пътници“, съобщиха от испанската служба за морско спасяване.

Когато спасителите достигнали лодката, на борда били открити телата на петима души. Заради тежките метеорологични условия телата на много от останалите загинали не са могли да бъдат извадени от морето.

Елена Малено, основател на неправителствената организация Walking Borders, съобщи, че според разказите на оцелелите сред жертвите има три жени и бебе.

Трагедията предизвика реакция и от ръководителя на регионалното правителство на Канарските острови Фернандо Клавихо. Той призова за национална политика за справяне с миграцията, особено след смъртоносната мигрантска криза в испанския анклав Сеута през юли.

Недопустимо е хора да продължават да губят живота си. Канарските острови не могат да свикнат или да приемат за нормално Атлантическият океан да продължава да бъде смъртоносен капан“, написа Клавихо в X.

Атлантическият миграционен маршрут от Западна Африка към Канарските острови е смятан за един от най-смъртоносните в света. Всяка година хиляди хора предприемат опасното пътуване в опит да достигнат испанска територия. Много от тях плават в претоварени и неподходящи за дълги преходи лодки, изправени пред бурно море, силни течения и огромните разстояния в Атлантическия океан.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Sky News

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