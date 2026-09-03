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По първоначални данни на борда са се намирали общо 128 души
Около 80 души са загинали, след като лодка с мигранти изпаднала в бедствие край бреговете на остров Гран Канария. Това съобщи испанската служба за морско спасяване, цитирана от Sky News.
По първоначални данни на борда са се намирали общо 128 души. Сигналът за бедстващия плавателен съд е получен в сряда, след което към него са изпратени спасителни екипи. Лодката е отплавала от Гамбия на 7 август и е прекарала 27 дни в Атлантическия океан, преди да бъде открита край южното крайбрежие на Гран Канария.
Над 1300 мигранти са загинали от началото на годината, опитвайки се да достигнат испанския бряг
🔴 Los rescataron tras más de 26 días en el mar: habría 80 fallecidos— LN+ (@lanacionmas) September 3, 2026
Migrantes partieron desde Gambia rumbo a Canarias en un cayuco que llevaba más de 120 personas a bordo.
📺 En Mañanas Mías pic.twitter.com/HdhcVryU8p
Спасителите са достигнали до плавателния съд около полунощ. Оцелелите са били изведени на брега и откарани на пристанището Аргинегин, където са поети от местните власти.
Ottantatre persone sono state trovate senza vita a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, dove c'erano anche 44 sopravvissuti. Lo riporta Cadena Ser spiegando che tra le vittime c'era anche un neonato.— La Stampa (@LaStampa) September 3, 2026
La notizia su La Stampa#LaStampa #Canarie pic.twitter.com/24VPromQV4
Спасиха двама мигранти след две седмици в открито море, испанските власти издирват телата на още 17 души
„На разсъмване тази сутрин потвърдихме приблизително 80 смъртни случая от общо 128 пътници“, съобщиха от испанската служба за морско спасяване.
Когато спасителите достигнали лодката, на борда били открити телата на петима души. Заради тежките метеорологични условия телата на много от останалите загинали не са могли да бъдат извадени от морето.
🚨BREAKING: A boat carrying 128 illegal migrants to Europe has capsized while crossing to Gran Canaria from the Gambia in Africa— Basil the Great (@BasilTheGreat) September 3, 2026
Of the 128, only 48 survived with 80 confirmed dead pic.twitter.com/uQpiHYJiCT
Елена Малено, основател на неправителствената организация Walking Borders, съобщи, че според разказите на оцелелите сред жертвите има три жени и бебе.
Трагедията предизвика реакция и от ръководителя на регионалното правителство на Канарските острови Фернандо Клавихо. Той призова за национална политика за справяне с миграцията, особено след смъртоносната мигрантска криза в испанския анклав Сеута през юли.
About 80 feared dead after migrant boat gets into difficulty off Gran Canaria https://t.co/FtlexJQ3cg via @IrishTimesWorld— Irish Times World (@IrishTimesWorld) September 3, 2026
„Недопустимо е хора да продължават да губят живота си. Канарските острови не могат да свикнат или да приемат за нормално Атлантическият океан да продължава да бъде смъртоносен капан“, написа Клавихо в X.
Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. #Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte.— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) September 3, 2026
Lo que estamos viviendo en #Canarias y estos días también en #Ceuta vuelve a evidenciar una realidad: España necesita una política… https://t.co/3fSaByIhH7
Атлантическият миграционен маршрут от Западна Африка към Канарските острови е смятан за един от най-смъртоносните в света. Всяка година хиляди хора предприемат опасното пътуване в опит да достигнат испанска територия. Много от тях плават в претоварени и неподходящи за дълги преходи лодки, изправени пред бурно море, силни течения и огромните разстояния в Атлантическия океан.Редактор: Цветина Петкова
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