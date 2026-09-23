Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази опасения, че войната на Русия срещу Украйна може да „метастазира“ към други страни чрез хибридни атаки или саботажи.

„Може да се пренесе другаде, било то чрез хибридна атака, чрез саботаж или поради недоразумение. Знаете, някой пилот се отклонява от курса и изведнъж се стига до активни бойни действия“, предупреди той пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Тези неща будят тревога. Повдигаме въпроса на много срещи с представители на различни държави, тъй като това е сериозен повод за безпокойство“, каза Рубио.

Коментарите му дойдоха малко след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк.

Хибридната война обикновено включва съчетание от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни методи. Тя може да обхваща кибератаки и дезинформация, целящи да повлияят на общественото мнение, включително по време на предизборни кампании.

ООН на 81: Войни, вето и разделение - може ли организацията да действа?

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Русия, че извършва атаки срещу държави, подкрепящи Украйна. „Те атакуват съюзниците на Украйна вече около пет години. Мисля, че всички са съгласни с това“, каза Тръмп в Белия дом, след като журналист го попита за опасенията на Полша.

Полският министър-председател Доналд Туск по-рано предупреди, че очаква зачестяване на руските атаки както срещу Украйна, така и срещу държавите, подкрепящи Киев.

Според разузнавателни данни, цитирани от Туск, страните, оказващи помощ на Украйна, включително Полша, могат да станат обект на атаки с дронове и ракети, замислени така, че да изглеждат като случайни инциденти.

Междувременно посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц осъди „по най-категоричен начин всякакви опити за разрастване на войната“ в Украйна по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той добави, че разрастването на конфликта в Украйна е опасно и недопустимо.

Зам.-генералният секретар на ООН по политическите въпроси Розмари Дикарло заяви, че ескалацията на войната на Русия срещу Украйна означава и ескалация на военните рискове за по-широк регион. Тя направи това изявление в началото на заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, посветено на поддържането на мира и сигурността в Украйна.

„Навлизаме в нова опасна фаза на войната в Украйна. С всеки изминал ден атаките се засилват, жертвите сред цивилното население нарастват, мащабът на разрушенията се увеличава, а рискът конфликтът да се разпространи в региона расте. А последиците се усещат далеч извън пределите на бойното поле“, каза Дикарло.

Тя отбеляза, че това не е просто ескалация на военните действия. „Това е ескалация на човешкото страдание, на регионалните рискове и на щетите върху принципите на Устава на ООН и международния правов ред“, заяви високопоставеният представител на ООН.

„Инцидентите с навлизане или приближаване на дронове до въздушното пространство на съседни държави зачестяват, което засилва опасенията конфликтът да се прехвърли в региона. Атаките срещу гранични контролно-пропускателни пунктове, както и срещу транспортната и логистичната инфраструктура близо до държавните граници, допълнително увеличават тези рискове“, каза Дикарло.

Тя припомни, че през последните няколко седмици е имало съобщения за тревожни инциденти с дронове в пограничните райони на Украйна с Молдова и Полша, както и в Литва и Румъния.

Редактор: Дарина Методиева