"ООН е изправена пред необходимостта от сериозна реформа на фона на увеличаващия се брой конфликти по света". Това заяви дипломатът и бивш посланик на България в САЩ Елена Поптодорова в специалното студио на NOVA NEWS, посветено на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

По думите ѝ настоящата сесия се провежда на фона на безпрецедентно силно противопоставяне в различни части на света. Според данните, които тя цитира, в момента има 65 конфликта. „Никога не е имало толкова много силно противопоставяне в различни райони на света практически от създаването на ООН досега“, коментира Поптодорова.

Тя подчерта, че организацията е създадена преди 80 години с основната цел да предотвратява и разрешава конфликти, но днешните международни отношения са значително различни от условията след Втората световна война.

ООН на 81: Войни, вето и разделение - може ли организацията да действа?

Според Поптодорова един от основните проблеми е блокирането на процеса на вземане на решения в Съвета за сигурност на ООН. Тя посочи, че все по-често се обсъжда разширяване на състава на Съвета за сигурност с представители на региони, които в момента не са представени като постоянни членове. Обсъжда се и бъдещето на правото на вето.

„Най-важното е да се отпуши механизмът на решения, който минава винаги през Съвета за сигурност“, заяви дипломатът.

Като пример тя посочи блокирането от Русия и Китай на предложение на САЩ за удължаване на режима на санкции срещу ядрената програма на Иран.

Дипломатът коментира и отношенията между Вашингтон и Техеран. По думите ѝ е проведена тричасова среща между представители на САЩ и Иран – първата от юни насам. Според Поптодорова разговорите са били конструктивни. Тя посочи, че Иран е представил предложение на Вашингтон, но към момента няма официална американска реакция.

По думите ѝ в разговорите посредническа роля играят Катар и Пакистан. „Това е едно много добро движение“, заяви Поптодорова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева