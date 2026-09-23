Пред журналисти Румен Радев коментира казуса с посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов. Премиерът бе запитан направена ли е проверка преди години, когато служебният министър-председател Гълъб Донев е назначил Йорданов, а Радев, тогава като президент, е подписал указа.

„Проверки до такава степен - за това кой е бащата на Йорданов и с какво се занимава, няма как да се правят. Това, което установихме, е силно смущаващо. Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме покана от президента на ОАЕ за посещение там. Имахме амбиция да проведем голям бизнес форум. Посланикът вече беше в София и ми сподели, че не може да се проведе такъв форум, защото според порядките в тази държава трябва да има лична среща между мен и президента. И едва при спечелване на доверието, можем да правим форум. Тогава поисках да разбера какви български дипломатически представители работят в тази страна", обясни премиерът.

Припомняме, че вчера Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланика. Повод за това стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му дружество, което плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на Йорданов.

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Радев говори по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“. Събитието е на Учебен център „Сливница“.

„Изключително съм впечатлен от това, което видях днес – и като способности, и като техника. Българската промишленост вече произвежда редица от необходимите компоненти и самите FPV дронове, които бяха демонстрирани. Знаем, че FPV дроновете доминират тотално на бойното поле в Украйна. Те се доказаха като изключително ефективно средство за възпиране на превъзхождащ противник, за изолиране на района на бойните действия и за логистична подкрепа“, поясни министър председателят.

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„При нас този процес започна трудно. Като президент многократно съм настоявал българската армия по-бързо да придобие такива способности, защото това не е просто въоръжение – изисква се сериозна подготовка на личния състав. Преди две години на полигон, под мой патронаж тогава като президент, организирахме първото дрон състезание. Тогава то беше на примитивно ниво, а използваната техника беше взета под наем, тъй като във войската ни все още нямаше дронове", обясни премиерът.

„За тези две години е извършен огромен прогрес. Горд съм, че в сухопътните войски на Българската армия имаме командири визионери, които могат да носят отговорност и организираха целия този процес. Имаме способни военнослужещи, а вече и българска промишленост, която може да предоставя такива способности на армият. Полето за работа е огромно и съм оптимист, че ще продължим да се развиваме с много бързи темпове в тази важна област“, допълни той.

За бюджета за отбрана:

„През 2026 година имаме 2,13% от Брутния вътрешен продукт разходи за отбрана. Амбицията е през 2027 година, въпреки трудната ситуация с бюджета и необходимостта да снижаваме дефицита, разходите за армията да нараснат. Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, но и наше коалиционно задължение. Ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но в една среда на несигурност и конфликти около нас категорично трябва да инвестираме в нашата армия. На армията ни са необходими много дронове, за да може да изгражда необходимите способности за защита“, заключи Радев.

Редактор: Габриела Павлова