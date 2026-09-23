Две български гражданки са заподозрени за кражби от бижутериен магазин и оптика в центъра на Одрин. Общата стойност на отнетите стоки е около 325 000 турски лири, или приблизително 5800 евро, съобщават турски медии.

Според разпространената информация двете жени са на 27 и 32 години. Те влезли като клиентки в бижутериен магазин на оживената пешеходна улица „Сарачлар“. Едната жена започнала разговор със служител и поискала да разгледа златни изделия. Докато вниманието му било отклонено, другата успяла да вземе злато от витрината. Стойността на откраднатите накити е оценена на около 300 000 турски лири.

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Малко по-късно двете посетили и оптика в същия район. Оттам според разследващите били откраднати слънчеви очила на стойност около 25 000 лири.

Действията на жените са заснети от охранителни камери в търговските обекти. След подадените сигнали полицията е прегледала записите и е предприела действия за установяване на заподозрените.

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Според публикации в турски медии разследващите са идентифицирали жените, а данните на властите сочат, че след кражбите те са се върнали в България. Работата по случая продължава.