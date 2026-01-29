Задържаха две жени за кражба на пари от мъж в търговски център, съобщават от Софийска районна прокуратура.

На 27 януари в търговски център в столицата обвиняемите - на 43 и 24 години отнели сумата от 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж, посочват от прокуратурата. Двете са задържани за срок до 72 часа и привлечени към наказателна отговорност.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ .

Редактор: Ивета Костадинова