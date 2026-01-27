Задържаха внука на Цветелин Кънчев - Цветан Микеле Кънчев, за грабеж в столичен магазин Случаят е от 13 януари 2026 г., научи NOVA.

По информация на разследващите младежът е замесен в кражбата на две дамски чанти от луксозен магазин, намиращ се на улица „Черковна“ в София. Според данните от разследването деянието е извършено по поръчка.

Задържаният е роден през 2010 година. Към момента не се съобщава дали му е повдигнато обвинение и каква мярка за неотклонение ще бъде поискана от прокуратурата. По случая се води разследване, като органите на реда изясняват всички обстоятелства около кражбата.

Цветелин Кънчев е български политик най-напред в партията „Български бизнес блок“, а след това в „Българската евролевица“. Той е и от учредителите на „Евророма“.