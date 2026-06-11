Националният борд по туризъм ще отбележи 20-годишнината от своето създаване с официална церемония, която ще се проведе днес в 18 ч. в София. Събитието ще събере представители на държавните институции, туристическия бранш, бизнеса, академичните среди и медиите.

Юбилейното честване ще премине под мотото „Четири сезона за теб“ („4 Seasons 4 You“) и ще акцентира върху възможностите България да се утвърди като привлекателна и устойчива целогодишна туристическа дестинация.

Инициативата се организира под почетния патронаж на президента Илияна Йотова и с институционалното партньорство на Министерство на туризма.

В организацията на събитието участват редица организации и институции, сред които Българска стопанска камара, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, както и представители на академичните среди и туристическия сектор. Сред корпоративните партньори на инициативата са компании от различни икономически сектори, включително международни и български предприятия, финансови институции и организации, свързани с туризма.

Очаква се на събитието да присъстват над 300 гости, сред които представители на изпълнителната и местната власт, народни представители, членове и партньори на Националния борд по туризъм, представители на работодателски организации, туристическия бизнес, културните и спортните среди.

Редактор: Дарина Методиева