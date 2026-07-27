Военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) се включиха в помощ на местните власти за отстраняването на щетите от силната буря на територията на Община Пловдив по искане на областния управител Георги Янев. В подкрепа на дейностите се включват до 20 военнослужещи от формированието.

Екипите от Специалните сили участват активно на терен за отстраняване на последствията от бурята, която на 20 юли нанесе сериозни щети и блокира ключови пътни артерии.

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Военнослужещите подпомагат общинските и аварийните екипи в разчистването на паднали дървета и клони и обезопасяване на критични зони. Те остават на разположение и ще изпълняват задачи до отпадането на необходимостта от съдействие на местните власти и възстановяването на нормалния ритъм в населеното място.

Редактор: Ивета Костадинова