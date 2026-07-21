Осем екипа на ОП „Градини и паркове”, екипи на ОП „Чистота”, служители на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, придружена с порой и градушка, която връхлетя града късно вечерта в понеделник. Силната стихия предизвика множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Голяма част от централните булеварди се превърнаха в пълноводни реки, а подлези, приземни етажи и гаражи останаха под вода. Шахтите не успяха да поемат огромното количество вода, тъй като някои от тях бяха запушени от паднали листа и боклуци. На места граждани сами отпушваха канализацията.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета, някои от които са изтръгнати с корените. Над 30 паркирани автомобила са пострадали, премазани от огромни клони и стволове. Потърпевши граждани разказват, че сами са се организирали със съседи, за да разчистват и режат клоните върху колите си, но заради тежестта на дърветата се нуждаят от специализирана помощ. На терен са всички общински и държавни служби, които координирано работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение.

Дейностите се проследяват на място от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета Иван Стоянов.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

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„Благодаря на всеки гражданин, който се включва в почистването и помага”, заяви Димитров.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Възможно е в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВиК работят по отстраняването на авария, причинена от прекъсване на електрозахранването, като се очаква нормалното водоподаване да бъде възстановено възможно най-скоро. Голяма част от водата по улиците вече се е оттекла, но придвижването на места остава затруднено.