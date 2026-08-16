Трима мъже остават за постоянно в ареста по обвинение, че са участвали в организирана престъпна група, действала в ботевградското село Новачене. Според разследващите групата се е занимавала със склоняване към проституция, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, пране на пари и изнудване.

Софийският окръжен съд разгледа в неделя исканията на прокуратурата за мерките за неотклонение на тримата обвиняеми – К. К. на 32 години, Т. К. на 37 години и Д. К. на 30 години. До момента по разследването са извършени претърсвания и изземвания, огледани са веществени доказателства, проведени са разпознавания и са разпитани свидетели.

Според прокуратурата събраната информация сочи, че групата е била създадена с цел извършването на няколко вида престъпления. Сред тях са склоняване към проституция, трафик на отделни лица или групи с цел сексуална експлоатация, изнудване и пране на пари.

Съдът е преценил, че на този етап има достатъчно данни, позволяващи да се направи обосновано предположение, че тримата са свързани с разследваната престъпна дейност. Магистратите са приели и че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Затова и на тримата е наложена най-тежката мярка – „задържане под стража“.

Разследването продължава под ръководството на Софийската окръжна прокуратура. Проверява се и дали други хора са били част от престъпната схема.

Акцията в Ботевградско

Арестите последваха мащабна операция на ГДБОП в Ботевградско на 14 август. Тогава действията на полицията бяха насочени срещу две групи, известни като „Пеевите“ и „Инкет“. Първоначално беше съобщено за задържани по подозрения за лихварство, принуда и сводничество.

До операцията се стигна и след разпространението в социалните мрежи на видеоклип, на който се вижда тормоз над местен младеж. Кадрите предизвикаха силна реакция и призиви за саморазправа.

Жители на района твърдят, че членовете на двете групи отдавна демонстрирали висок стандарт на живот, който според тях не отговарял на официалните им доходи. Местни хора ги обвиняват още в агресивно и арогантно поведение и в системно предизвикване на конфликти.

След акцията вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че подобни групи са набелязани и в други части на страната. По думите му операцията в Ботевградско е част от по-широки действия на МВР срещу формирования, за които има данни, че тормозят местното население и демонстрират необясним висок стандарт.

Редактор: Цветина Петкова