Тежък пътен инцидент е станал на Околовръстния път на София, в района на разклона за Бистрица. За катастрофата съобщават очевидци в социалните мрежи.

На място са пристигнали полицейски екипи. Произшествието е затруднило движението и в района се е образувало задръстване. Пътят не е затворен изцяло, но автомобилите преминават бавно покрай мястото на катастрофата.

Тежка катастрофа затвори пътя София-Варна край Лясковец (СНИМКА)

Няма официална информация за броя на участниците в инцидента, както и дали има пострадали и какво е състоянието им.

Редактор: Цветина Петкова