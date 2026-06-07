Тежък пътен инцидент между три автомобила блокира пътя София - Варна край град Лясковец.

Не е ясна причината за произшествието, но то се случва на участък, на който има знак за ограничение на скоростта, както и предупреждение към водачите за внимателно шофиране при дъждовно време.

Верижна катастрофа на пътя София - Варна край Велико Търново (СНИМКИ)

На място има множество екипи на МВР, Пожарната и Спешна помощ. Няма официална информация за жертви и пострадали.