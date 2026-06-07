Не е ясна причината за произшествието
Тежък пътен инцидент между три автомобила блокира пътя София - Варна край град Лясковец.
Не е ясна причината за произшествието, но то се случва на участък, на който има знак за ограничение на скоростта, както и предупреждение към водачите за внимателно шофиране при дъждовно време.
Верижна катастрофа на пътя София - Варна край Велико Търново (СНИМКИ)
На място има множество екипи на МВР, Пожарната и Спешна помощ. Няма официална информация за жертви и пострадали.
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