Катастрофа между три автомобила предизвика временни задръствания по главния път София – Варна край Велико Търново. Няма пострадали, а движението се осъществява поетапно.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Инцидентът станал около обяд. Регистрирани са само материални щети по автомобилите.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Поради катастрофата се образуваха временни опашки, но движението не е спряно и се пропуска поетапно от пътните служби. 

