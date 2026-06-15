Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава за Париж, където ще обсъди ключови за държавата въпроси.

Той ще участва в заседание на Работна група за преглед на напредъка на Групата за финансово действие (FATF), на което ще бъде обсъден напредъкът на България в изпълнението на мерките по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“.

Правосъдният министър Николай Найденов се срещна с Лаура Кьовеши в Люксембург

Той ще се срещне и с представител на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), с когото ще обсъдят приоритетните препоръки за членство в международната организация, от компетентността на Министерството на правосъдието.

Редактор: Цвета Лазаркова