Снимка: БТА, архив
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Кьовеши призова българските власти да се въздържат от политизиране на процедурата по избор на европейски прокурор от България
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се е срещнала днес с българския министър на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от офиса на Кьовеши.
Основната тема на разговор е била забавената процедура за избор на нов български представител. Лаура Кьовеши е призовала властите у нас да не политизират процеса по подбор.
Найденов, от своя страна, е уверил, че ще поддържа баланс между бързина, прозрачност и отчетност.
Двамата са обсъдили и сътрудничеството по законодателни въпроси, включително мандата на европейската прокуратура и мерки в борбата с ДДС измамите.Редактор: Ина Григорова
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