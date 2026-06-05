Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се е срещнала днес с българския министър на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от офиса на Кьовеши.

Основната тема на разговор е била забавената процедура за избор на нов български представител. Лаура Кьовеши е призовала властите у нас да не политизират процеса по подбор.

Найденов, от своя страна, е уверил, че ще поддържа баланс между бързина, прозрачност и отчетност.

Двамата са обсъдили и сътрудничеството по законодателни въпроси, включително мандата на европейската прокуратура и мерки в борбата с ДДС измамите.

Редактор: Ина Григорова