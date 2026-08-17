Повечето от дните до края на август ще са слънчеви и горещи. Дневните температури извън планините най-често ще превишават 30 градуса. През втората половина на месеца все пак се очакват няколко краткотрайни смущения с вятър, гръмотевични бури и риск от градушка.

Понеделникът ще е слънчев и горещ. Облачността ще е минимална и концентрирана в планините на Югозападна България. Диапазонът на следобедните температури ще е 30-35 градуса.

По-динамична ще е обстановката във вторник с преминаването на неустойчив студен атмосферен фронт. Следобедът отново ще е горещ – температури в интервала 31-36 градуса се очакват в източната половина на страната. На запад термометрите ще се задържат на нива от около 25-30 градуса.

След слънчева сутрин през втората половина на денонощието в отделни точки на Западна и Централна България ще се оформят кратки гръмотевични процеси. Дъждовете ще са с локален характер. Условия за гръмотевична активност и градушка ще има от двете страни на Балкана и в южната половина на страната. В Дунавската равнина ще духат силни северозападни ветрове.

В сряда опашката на преминаващия фронт ще е причина за кратки летни дъждове в планините на Южна България и с малка вероятност по най-южните черноморски брегове. Тенденцията е обаче към постепенно стабилизиране на времето. От четвъртък до неделя – преобладаващо слънчево с възможни локални заоблачавания с кратък дъжд в планините на Западна България. Дневните температури ще са в най-високия летен диапазон – около и над 35 градуса.

Първата половина на последната пълна августовска седмица ще е слънчева и гореща, без промяна в температурите. В дните 26-28 август ранните прогнози допускат смущение с по-динамична облачност, леко захлаждане, опасни гръмотевични бури с кратък интензивен дъжд и градушка.

Край морето

До края на най-отпускарския месец по Черноморието по-голямата част от дните ще са слънчеви. Повече облаци ще има на 19 август с възможни кратки превалявания по най-южните брегове, а след това около 26-27 август. При втория период са възможни и по-резки локални гръмотевични бури. Температурите в топлите часове ще са около и над 30 градуса по Южното Черноморие. По северните брегове в последната седмица на месеца термометрите ще се задържат под 30 градуса.

Риск от пожари

С напредването на август и дългата поредица дни без валеж рискът от разпалване на пожари остава висок в цялата страна. Преминаващите смущения са с локални извалявания, които не могат да намалят опасността. Дори напротив, гръмотевичните процеси в планинската зона на страната могат да са причина за пожар. Всяко възпламеняване с предпоставки за бързо разпространение на огъня по широки фронтове е трудно овладяване.