Жълт код за слана е обявен за части от Западна и Централна България. Предупреждението е в сила за София-град, София област, Перник и Кюстендил, както и за части от областите Пазарджик, Ловеч и Габрово.

Причината са ниските сутрешни температури. В Западна и Централна България през нощта ще бъде почти тихо, а на места сутринта ще се образува слана. Минималните температури ще бъдат между 1° и 3° в някои котловини и високите полета и 11°-13° в югоизточните райони. В София се очакват около 2°.

Октомври носи резки температурни промени

Над по-голямата част от страната през нощта небето ще бъде ясно. Повече облаци ще има в крайните югоизточни райони, където на места ще превали краткотраен дъжд. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

През деня ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват над югоизточните райони, а на отделни места в Странджа отново е възможен краткотраен дъжд.

Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а в Източна България временно ще се усилва. Максималните температури в страната ще бъдат между 18° и 23°, а в София – около 19°. Атмосферното налягане ще остане значително по-високо от обичайното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има над масивите в югоизточната половина на страната, като в Странджа на отделни места ще превали. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Температурата на 1200 метра ще достигне около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време, но с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие облаците ще бъдат повече и главно преди обяд на места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 18° и 20°, а морската вода ще бъде 20°-21°. Вълнението на морето ще достига 3-4 бала.

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Редактор: Цветина Петкова