Снимка: Булфото, архив
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Работи се по няколко версии
Продължава разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се работи по няколко основни версии за извършеното престъпление.
Разпоредена е и пълна проверка за това дали в МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност.
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Припомняме, че в сряда вечерта за убийството беше задържан Славчо Мегеров. Той е известен на органите на реда от миналото.
Според Демерджиев Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил 1 година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба.Редактор: Цвета Лазаркова
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