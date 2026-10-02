Продължава разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се работи по няколко основни версии за извършеното престъпление.

Разпоредена е и пълна проверка за това дали в МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност.

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Припомняме, че в сряда вечерта за убийството беше задържан Славчо Мегеров. Той е известен на органите на реда от миналото.

Според Демерджиев Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил 1 година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба.

Редактор: Цвета Лазаркова