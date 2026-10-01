Бюджетът на България приключва първите девет месеца на 2026 г. с дефицит от 3,6 млрд. евро, показват предварителните данни и оценки на Министерството на финансите. Това представлява 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

В същото време държавата отчита значително увеличение на приходите. Постъпленията, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма се очаква да достигнат 33,9 млрд. евро, или 68,4% от заложеното за цялата година. Спрямо същия период на 2025 г. в бюджета са постъпили с 3,4 млрд. евро повече, което представлява ръст от 11%.

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Основен принос за увеличението имат данъчните приходи. Те са нараснали с 2,4 млрд. евро, или 9,8%, на годишна база. С 1,5 млрд. евро повече са и постъпленията от помощи и дарения. В същото време неданъчните приходи намаляват с 600 млн. евро спрямо деветмесечието на миналата година, основно заради по-ниските дивиденти от държавните предприятия.

Наред с по-високите приходи продължават да растат и разходите. Към края на септември те достигат 37,5 млрд. евро, включително българската вноска в бюджета на Европейския съюз. Това представлява 66,1% от предвиденото за цялата година.

За сравнение, за първите девет месеца на 2025 г. разходите са били 33,7 млрд. евро. Така за година увеличението е с около 3,8 млрд. евро.

Министерството на финансите обяснява ръста основно с по-високите социални и здравноосигурителни плащания, разходите за пенсии и персонал, както и с увеличените капиталови разходи.

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Сред причините са индексациите на пенсиите по швейцарското правило от юли 2025 и юли 2026 г., увеличението на минималната работна заплата от началото на тази година и повишението на възнагражденията с размера на натрупаната през 2025 г. инфлация.

Значително са нараснали и капиталовите разходи заради изпълнението на инвестиции и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и Общинската инвестиционна програма. Към 30 септември от централния бюджет са преведени 900 млн. евро като вноска на България в бюджета на ЕС.

Данните за септември все още са предварителни. Подробната статистика и информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет ще бъдат публикувани от Министерството на финансите в края на октомври.

Редактор: Цветина Петкова