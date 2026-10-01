Международната рейтингова агенция Fitch Ratings промени от „стабилна“ на „положителна“ перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие (ББР). Самият рейтинг на банката остава на ниво „BBB+“, а краткосрочната оценка е потвърдена на „F1“.

Fitch Ratings: Дългосрочният рейтинг на България в чуждестранната валута “BBB+” е със стабилна перспектива

От Fitch посочват като основни фактори за оценката финансовата стабилност на ББР и ролята ѝ в изпълнението на държавни политики. Според агенцията значението на банката предполага и висока вероятност тя да получи подкрепа от държавата при необходимост.

В анализа се отчита още структурата на финансирането на ББР. Значителна част от средствата, с които банката разполага, идват от публичния сектор и от международни институции за развитие.

Промяната следва актуализираната оценка на Fitch за България. На 25 септември 2026 г. агенцията също повиши перспективата пред държавния кредитен рейтинг на страната. Така рейтингът и перспективата на ББР остават в съответствие с тези на България.

Редактор: Цветина Петкова