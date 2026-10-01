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Самият рейтинг на банката остава на ниво „BBB+“, краткосрочната оценка е потвърдена на „F1“
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings промени от „стабилна“ на „положителна“ перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие (ББР). Самият рейтинг на банката остава на ниво „BBB+“, а краткосрочната оценка е потвърдена на „F1“.
Fitch Ratings: Дългосрочният рейтинг на България в чуждестранната валута “BBB+” е със стабилна перспектива
От Fitch посочват като основни фактори за оценката финансовата стабилност на ББР и ролята ѝ в изпълнението на държавни политики. Според агенцията значението на банката предполага и висока вероятност тя да получи подкрепа от държавата при необходимост.
В анализа се отчита още структурата на финансирането на ББР. Значителна част от средствата, с които банката разполага, идват от публичния сектор и от международни институции за развитие.
Промяната следва актуализираната оценка на Fitch за България. На 25 септември 2026 г. агенцията също повиши перспективата пред държавния кредитен рейтинг на страната. Така рейтингът и перспективата на ББР остават в съответствие с тези на България.Редактор: Цветина Петкова
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