Националната разузнавателна служба на Турция (МИТ) залови сирийския гражданин Омар ал Хатиб. Той е сочен за един от основните организатори на терористичния атентат в град Рейханлъ през 2013 г. Задържането е реализирано в момент, в който заподозреният се опитвал да избяга по море към Европа, това съобщиха източници от службите за сигурност.

Ал Хатиб, за когото беше издадена червена бюлетина от Интерпол, е транспортиран в Турция веднага след залавянето му. Според разследването той координирал действията между извършителите на атаката и разузнавателните служби на режима на бившия сирийски президент Башар Асад. Турските медии посочват, че сириецът лично влязъл в Турция преди нападението, за да проучи потенциални места за ударите. Той е заподозрян също за осигуряването на взривните устройства и разпределянето на възнаграждения от сирийския режим към участниците.

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На 11 май 2013 г. две отделни бомбени атаки в град Рейханлъ убиха 53 души и раниха стотици други. Това беше най-смъртоносното нападение в Турция, свързано с последиците от гражданската война в Сирия. Експлозиите в района на общината и пощенската служба нанесоха щети на повече от 900 жилища, 891 търговски обекта и 148 превозни средства.

Турция беше сред основните поддръжници на сирийските бунтовници по време на конфликта и прие милиони бежанци. След свалянето на Башар Асад преди близо две години Анкара изгради тесни отношения с новото сирийско ръководство начело с президента Ахмед ал Шараа.

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Редактор: Мария Барабашка