Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от три месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър.

Правителството предприе този ход в отговор на промените в цените на горивата, които през септември достигнаха рекордно високи нива. Те допринасят и за покачване на инфлацията.

Доколко осезаем ще бъде ефектът от мярката за шофьорите, се очаква да стане ясно в близките дни, тъй като бензиностанциите не са задължени да намаляват цените. Мярката практически се отнася само за горивото, което излиза от складовете и рафинериите. Очаква се обаче и тарифите на колонките да паднат бързо, както стана при предишните понижения в акциза през май и юни и през 2022 г.

Битката с високите цени: Германия намалява акцизите върху горивата за два месеца

Браншовата организация en2x съобщи, че намалението на акциза ще започне да се калкулира в крайната цена още от полунощ.

Съюзът на автомобилистите в Германия (АДАК) обаче е по-предпазлив. "Цените ще спаднат постепенно. Призовавме за пълно намаление час по-скоро, но има опасения, че понижението на акциза няма да бъде усетено еднакво от всички водачи", заяви експертът по пазара на горива Кристиан Лаберер преди влизането в сила на мярката.

Тя беше подложена и на критики, че не е добре насочена, че намалява стимула да се пести гориво и не облагодетелства всички потребители. Привържениците ѝ отстояват мнението, че засега няма по-добър начин за облекчение за шофьорите.

Редактор: Ивета Костадинова