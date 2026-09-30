Американският президент Доналд Тръмп обяви намерение официално да замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“. По думите на държавния глава по-късно днес той ще подпише документ, свързан с промяната на наименованието. Изявлението беше направено след среща на президента с ръководители на компании, работещи в областта на изкуствения интелект.

Тръмп, който досега се е обявявал срещу въвеждането на сериозни регулаторни ограничения върху развитието на технологията, този път постави акцент върху отговорността на самия сектор. „Саморегулацията е много важна“, заяви американският президент.

Тръмп ще обсъди изкуствения интелект с ръководители на водещи технологични компании

Той определи разговорите с ръководителите на технологичните компании като „много продуктивни“ и посочи, че срещата е преминала в „изключително приятелска обстановка“.

Сред обсъжданите въпроси е било и бързото разрастване на инфраструктурата, необходима за развитието на изкуствения интелект, включително изграждането на центрове за данни.

По думите на Тръмп компаниите ще трябва да работят в тясно сътрудничество с местните общности, в които развиват подобни проекти. Той заяви, че това важи „особено що се отнася до центровете за данни“, като компаниите ще полагат усилия да отчитат и удовлетворяват нуждите на хората в съответните райони.

Редактор: Цветина Петкова