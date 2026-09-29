Мащабно разследване за предполагаеми нарушения при работата на футболните съдии в Турция доведе до седем ареста. Сред задържаните е ръководителят на Централната съдийска комисия Ферхат Гюндогду.

Разследването е свързано със съмнения за фалшифициране на официални документи и незаконно придобиване на лични данни. Властите проверяват и дали е имало неправомерна намеса в процесите по класиране и оценяване на съдиите, както и при определянето им за конкретни футболни срещи.

Мащабна акция в турския футбол: Aрестувани са шефове на „Галатасарай“ и „Бешикташ“

Централната съдийска комисия е част от структурата на Турската футболна федерация и има ключова роля при организацията на съдийството в професионалния футбол. Тя определя категориите на реферите, извършва назначенията им за мачове и оценява представянето им.

Работата на комисията от години е обект на сериозно внимание от страна на клубове и привърженици в Турция, като решенията за съдийските назначения многократно са предизвиквали спорове.

При полицейската операция са претърсени помещения на Асоциацията на съдиите в Турция в истанбулския район Юскюдар. Разследващите са иззели общо 125 папки с документи. Сред конфискуваните материали има документи, свързани с изпити, както и финансови отчети за приходи и разходи. Те ще бъдат анализирани в рамките на продължаващото разследване.

260 милиона долара, американски банки и ФБР: какво разследват властите около аржентинския футбол

Турският министър на правосъдието Акън Гюрлек съобщи, че властите проверяват твърдения за намеса в няколко ключови етапа от работата със съдиите – тяхното класиране, оценяване и определяне за футболни срещи.

Редактор: Цветина Петкова