Турските власти проведоха мащабна операция срещу предполагаема схема за незаконни спортни залози и манипулиране на футболни срещи, при която бяха задържани 17 души, свързани с водещи професионални клубове в страната.

Сред арестуваните е вицепрезидентът на спортния клуб „Галатасарай“ Маруф Гюнеш, както и няколко членове на ръководството на „Бешикташ“. Операцията е част от продължаващо разследване на прокуратурата за предполагаеми нарушения, свързани с нелегален хазарт и влияние върху резултатите от футболни мачове.

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По информация на турските медии прокурорите са издали общо 19 заповеди за арест. До момента са задържани 17 от заподозрените, докато двама души все още се издирват от органите на реда.

Сред задържаните фигурират членовете на управителния съвет на „Бешикташ“ Толга Къргиз, Керем Гюрел и Ахмет Акчелик. Разследването обхваща и представители на редица други професионални клубове, включително „Болуспор“, „Ерзурумспор“, „Генчлербирлиги“, „Караман“, „Адана Демирспор“, „Аданаспор“, „Алтай“, „Алтънорду“, „Балъкесирспор“ и „Бандърмаспор“.

Сегашната операция е част от по-широка кампания срещу корупционни практики в турския футбол. В края на миналата година Турската футболна федерация предприе безпрецедентни дисциплинарни мерки след проверки по подобни сигнали. Тогава от съдийството бяха отстранени 149 съдии и асистент-съдии, а санкции получиха над 1000 футболисти и спортни дейци.

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Разследването продължава, като властите проверяват евентуални връзки между представители на клубове, посредници и организатори на нелегални залагания.

Редактор: Цветина Петкова