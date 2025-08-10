Турската полиция е осъществила през последните две седмици мащабни операции срещу киберпрестъпността в общо 44 окръга на страната, сред които Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Мерсин, Адана и др.

По информация на вестник „Миллиет“, който се позовава на изявление на турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, операциите са били насочени към разкриване на престъпления като „сексуални посегателства срещу малолетни в онлайн среда, незаконни залагания, пране на активи, получени от престъпна дейност, измами и кражби“.

Задържаха над 225 души при мащабна операция в Турция

При операциите са задържани 214 души. На 99 от тях е наложена мярка за неотклонение арест, а 21 са поставени под съдебен контрол. Продължава разследването срещу останалите заподозрени.

При обиските на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и пари в брой. Конфискувани са 3 автомобила и две жилища, за които е установено, че са придобити по незаконен начин, съобщава специално за БТА Нахиде Дениз.

Турция арестува над 230 души за трафик на наркотици

Операциите са реализирани от екипи на Дирекцията за борба срещу киберпрестъпността към Генералната дирекция по сигурността в координация с републиканските прокуратури по места.

Редактор: Станимира Шикова