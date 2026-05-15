Инцидент е станал тази вечер в района на метростанция „Хан Кубрат“ в столичния квартал „Надежда“. Става въпрос за спор за паркомясто, като впоследствие се е стигнало и до стрелба. Спорът е възникнал между двама нидерландски граждани и двама българи.

След 20:00 часа, на телефон 112 е постъпил сигнал за възникнал скандал в столичния квартал „Надежда“. На място пристигат служители на СДВР.

Двама души са пострадали при инцидента - 36-годишен нидерландски гражданин и жена на 30 години, която е българка. Жената е засегната в областта на врата, а мъжът е със съмнения за счупени кости на пръстите на едната ръка.

На мястно е изпратен екип на бърза помощ. И двамата пострадали са настанени в УМБАЛ „Царица Йоанна“, казаха за NOVA от Столичната спешна помощ. 30-годишната жена е прегледана в болничното заведение и освободена с диагноза „повърхностна травма на шията“. За прегледи е откаран и 36-годишният нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката.

По първоначални данни при инцидента е произведен изстрел с въздушен пистолет със сачми.

Към момента продължават процесуално-следствените действия, като се изясняват всички факти и обстоятелства по случая.