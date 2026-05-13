Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога
При инцидента загина един човек, пострадалите са 16
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишния шофьор на автобус, който се вряза във влекач на АМ „Хемус”. Пътният инцидент отне човешки живот, а пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Произшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига
Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали
Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин.
Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежка катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарен автомобил, който се е движел пред него в същата посока.
При инцидента по непредпазливост е загинал един пътник от автобуса, а други двама са били тежко ранени - с множество счупвания, ампутация и други сериозни травми.
Верижна катастрофа на "Хемус"
Вчера, на едва няколко километра от този инцидент, се стигна до нова катастрофа на аутобана. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал е мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се ударят във втория камион.
